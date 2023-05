Hell strahlender Erfolg aus dem Rosental

Lagerhalle in St. Jakob um 50 Prozent erweitert

In der Zentrale werden derzeit rund 185 Mitarbeiter beschäftigt. In der Lagerhalle, die bald erweitert werden soll, haben 33.000 Paletten Platz. „Wir haben schon die gewerberechtliche und die Umweltschutz-Genehmigung – es fehlt nur die Baugenehmigung, dann werden wir unser Lager um rund 50 Prozent vergrößern“, erklärt Petschnig. „Mit dem Projekt sind wir vor etwa eineinhalb Jahren gestartet – hoffentlich können wir bald mit dem Bau beginnen.“