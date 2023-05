Warum Clowns echt sein müssen, nicht verkleidet

Die Roten Nasen Clowndoctors wurden 1994 als Verein in Wien gegründet. Ziel war es, den jungen Patienten in Krankenhäusern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und so die meist schwere Zeit für die kleinen Kämpfer erträglicher zu machen. Im LKH Villach blickt man heuer auf 25 gemeinsame Jahre mit den Stimmungsmachern zurück. Doch es gehört viel mehr dazu, als nur lustige Maskerade.