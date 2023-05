Mehr als 300 Tickets & Festivalpässe gewinnen!

Sting

Der „Englishman“ endlich wieder in Österreich - und das gleich zweimal. Superstar Sting spielte unlängst für die Insassen eines italienischen Gefängnisses, im Sommer ist er dann auf einer großen Hit-Tournee in Hallen und Stadien unterwegs. Am 16. 7. spielt er im Klagenfurter Wörthersee Stadion, am 17. Juli legt er noch einmal in der Wiener Stadthalle nach. Wir verlosen an dieser Stelle jeweils 10 x 2 Karten für die beiden Konzerte des Top-Sängers.