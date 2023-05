Nicht nur Mächtige: So schnell ist man korrupt

Korruption als Stolperfalle der Großen in unserem Land: Werden Vorwürfe öffentlich, kann sich der eine oder andere kaum ein schadenfrohes Lächeln verkneifen a la „Ätsch, da ist auch einmal ein Mächtiger auf die Nase gefallen!“ Dabei müssen wir uns nur allzu oft selbst an der Nase nehmen - denn Korruption bzw. das, was gemeinhin darunter verstanden wird, ist Alltag.