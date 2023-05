Medwedew muss im Rom-Finale gegen Rune ran

Bisher ein Duell

Rune und Medwedew spielten bisher einmal gegeneinander, im vergangenen April auf Sand in Monte Carlo, als der Däne 6:3, 6:4 siegte. Medwedew feierte zwar schon 19 Turniersiege auf der ATP-Tour, vier in diesem Jahr, ein Triumph auf Sand wäre für ihn allerdings eine Premiere. Rune sicherte sich auf dieser Unterlage schon zwei Titel, zuletzt im April in München.