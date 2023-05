FBI zapfte unbefugt NSA-Datenbanken an

Die US-Bundespolizei FBI hat in den vergangenen Jahren wiederholt unbefugt auf Datenbanken des US-Geheimdienstes NSA zugegriffen, mit denen die Kommunikation von Ausländern ausgespäht wird. Wie aus am Freitag freigegebenen Gerichtsunterlagen hervorgeht, nutzte das FBI die Datenbanken in 278.000 Fällen, oftmals ohne Berechtigung.