Marko Arnautovic posiert als cooler Biker

Auswärts gegen Cremonese

Auf gewohntem (sportlichem) Terrain muss Marko heute wieder ran. Um 15 Uhr geht‘s mit seinem Klub Bologna in der italienischen Serie A auswärts gegen Cremonese. Zuletzt stand Arnautovic am vergangenen Wochenende beim 0:0 gegen die AS Roma erstmals 4. Jänner wieder in der Startelf.