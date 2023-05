80-jähriger GTI-Pilot bleibt dem Wörthersee treu

Gerade viermal hat Reinhold Rupperath das GTI-Treffen versäumt. In den drei Coronajahren und bei der Premiere 1982. „Die Corona-Pause war eine Vernunftentscheidung, die versäumte Premiere wurmt mich aber heute noch. Die habe ich damals einfach nicht mitbekommen, daheim in Bad Münstereifel bei Köln.“ Umso entschlossener wurden jetzt trotz der Absage sogar die 900 Kilometer Anreise an den Wörthersee - natürlich standesgemäß im GTI - angetreten.