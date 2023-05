Familien Opfer von Randalen! Profis schreiten ein

Alkmaar-Spieler und Coach verurteilten Aktion

Die Spieler und der Coach der Niederländer verurteilten die Aktion der eigenen Anhänger. „Das ist ärgerlich. So etwas hat in unserem Stadion nichts zu suchen, möglichst in keinem Stadion“, verlautete Alkmaar-Trainer Pascal Jansen. Er schämte sich für die eigenen Fans. „Man muss seine Emotionen kontrollieren können, auch am Abend einer Niederlage“, sagte der 50-Jährige. Abwehrspieler Pantelis Hatzidiakos bezeichnete die Vorfälle als traurig. „Solche Leute bezeichne ich nicht als Fans. Wenn jemand solche Absichten hat, soll er zu Hause bleiben“, betonte der 26-Jährige.