Antisemitismus-Vorwurf gegen Musk nach Soros-Tweet

In einem Interview des US-Wirtschaftssenders CNBC darauf angesprochen, beteuerte Musk er sei kein Antisemit. „Wenn überhaupt, bin ich so etwas wie ein Prosemit“, sagte er. Zugleich bekräftigte er seine Worte über Soros. „Ich denke, das stimmt. Das ist meine Meinung“, sagte er und verwies auf die Redefreiheit. „Ich kann sagen, was ich will.“