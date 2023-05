Brisante neue Details über Nagelsmann-Entlassung

Struth und sein Team haben daraufhin Nagelsmann kontaktiert. Dieser fiel aus allen Wolken und fragte seine Berater, ob sie ihn auf den Arm nehmen wollten. Als die mediale Aufmerksamkeit schlichtweg zu hoch war, meldete sich auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim Berater. „Und dann kam der Anruf: ‘Kommt doch morgen ins Büro an die Säbener Straße.‘ Und dann wussten wir, dass da was dran ist“, so Struth. Der Rest ist Geschichte: Thomas Tuchel ersetzte Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer ...