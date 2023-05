Wahnsinn! Österreich-Legionär wirft Alcaraz raus

Familie anrufen

Übrigens: Was er jetzt als Erstes tun werde, wurde Marozsan nach dem Coup gegen Alcaraz am Court in Rom gefragt. „Meine Familie anrufen“, erklärte er. Es fühle sich etwas „unecht“ an, gegen die Nummer eins der Welt gewonnen zu haben. „Aber das Feeling war super, die Fans waren toll.“ Und gut geschlafen habe er vor dem Match auch. Was will man mehr?