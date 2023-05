ÖFB-Goalie Lindner ist nach 0:5-Pleite Trainer los

Im Februar hatte Constantin interimistisch selbst den Posten als Chefcoach ausgeübt. Der Klubchef soll am Samstag bereits in der Halbzeitpause die Entlassung von Bettoni, dem einstigen Trainer-Assistenten von Zinédine Zidane bei Real Madrid, in der Kabine vor versammelter Mannschaft verkündet haben.