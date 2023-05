Trimmel feiert 300er! Union voll auf CL-Kurs

Der Wahnsinn an der „Alten Försterei“ geht weiter. Christopher Trimmel stand am Samstag in der deutschen Bundesliga für Union Berlin wieder einmal von Beginn an als Kapitän am Platz und bestritt damit das 300. Pflichtspiel für seinen Klub - der jetzt die Tür zur Champions League ganz weit geöffnet hat. Im direkten Duell mit dem SC Freiburg gab‘s einen 4:2-Heimsieg.