Konferenz mit Bayern München ab 15.30 Uhr LIVE

Die Bayern beschäftigen sich derzeit vor allem mit sich selbst. „Mit allem Respekt, aber ich nehme Dortmund gerade gar nicht wahr, weil es mich nicht interessiert“, sagte Trainer Thomas Tuchel, der einst die Dortmunder betreut hatte. „Wir sind einen Punkt vorne und haben es in der eigenen Hand. Ich schaue auf die Ziellinie und auf unsere Mannschaft.“ Auf persönliche Befindlichkeiten seiner Profis will Tuchel keine Rücksicht nehmen. „Es geht jetzt nur noch zusammen. Jeder muss seine persönliche Situation jetzt hinten anstellen, seine persönlichen Wünsche. Das können wir alles klären in der ersten Woche im Juni, aber nicht jetzt.“