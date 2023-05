Wiener Derby: Austria gegen Rapid ab 17 Uhr LIVE

Rapid wird am Verteilerkreis von 1600 Fans im ausverkauften Auswärtssektor unterstützt. Aufgrund der Vorkommnisse im bisher letzten Derby in Favoriten müssen die grün-weißen Anhänger mit verstärkten Polizeikontrollen rechnen, daher bitten die Hütteldorfer um zeitgerechte Anreise. Die Austria erwartet ein mit über 15.000 Zuschauern ausverkauftes Haus. Und eine Reaktion auf die Vorstellung vor einer Woche. Beim 1:2 gegen Sturm Graz verschliefen die Austrianer die erste Spielhälfte. „Von Anfang an da sein“, wollte man nun laut Sportdirektor Manuel Ortlechner. Wimmer erinnerte an den Auftritt beim 2:0-Heimsieg in der letzten Runde des Grunddurchgangs. „Da waren wir von Beginn an präsent.“