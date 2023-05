Zoran Barisic: „Wenn man solche Fehler macht, ...“

Michael Wimmer (Austria-Trainer): „Wir sind überglücklich, dass der erste Sieg in der Meistergruppe gelungen ist. Verbunden mit dem Derbysieg ist das eine doppelte Freude. Wir haben uns endlich belohnt. Ich denke, der Sieg war hochverdient, auch in dieser Höhe. Es ist wichtig, dass wir Power und Energie auf den Platz bekommen, das ist uns von der ersten Minute an gelungen. Mich freut, dass sich die Mannschaft für den Aufwand belohnt hat. Haris arbeitet hart im Training und jeder weiß, was Selbstvertrauen ausmacht. Es ist gut, dass er Tore macht, aber auch, was er für die Mannschaft arbeitet, ist enorm. Wir haben nun Platz vier in eigener Hand. Jetzt kommen noch drei Endspiele.“