Steiermark: Problem-Wölfen droht Abschuss

Ein schwer verletztes Lämmchen, das wenig später von seinem Leid erlöst werden muss, zwei tote Schafe mit massiven Bisswunden: Dafür verantwortlich sein dürfte ein Wolf, der in Oberstuttern (Gemeinde Mitterberg-St. Martin, Bezirk Liezen) in dicht besiedeltem Gebiet einen ein Meter hohen Zaun überwunden und dann die Weidetiere einer Hobby-Landwirtin attackiert haben soll. Ein Experte des „Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs“ in Raumberg-Gumpenberg sicherte vor Ort Spuren, „die in Richtung eines Wolfs deuten“, wie der Leiter der Forschungsstelle Albin Blaschka der „Steirerkrone“ bestätigt. Endgültige Gewissheit brächte aber erst eine DNA-Untersuchung.