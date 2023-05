„Peinliche“ Formel 1? Hamilton sieht’s ganz anders

Ein Streichorchester performte den von Rapper will.i.am komponierten, neuen Formel-1-Song. Einzeln wurden die Piloten von Künstler LL Cool J aufgerufen. Cheerleader durften dabei natürlich auch nicht fehlen. Wie krone.at berichtete, war die Aufregung nach der umstrittenen Show in Miami groß. So fragte etwa ein User im Netz: „Geht das nur mir so oder ist das einfach peinlich, was da gerade gemacht wird?“ Nur eine der zahlreichen Reaktionen.