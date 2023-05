Der Mietanstieg trifft vor allem die Außenbezirke

Wochenlang hat die Bundesregierung über eine Mietpreisbremse diskutiert. Herausgekommen ist eine Einmalzahlung, also nur ein Tropfen auf den heißen Beton. Daher werden jetzt die Richtwertmieten um 8,6 und in absehbarer Zeit auch die Kategoriewertmieten um fünf Prozent erhöht. Im Schnitt müssen alle, die Richtwertmiete zahlen, rund 500 Euro mehr pro Jahr stemmen. In Wien sind davon 38 Prozent aller Wohnungen bzw. rund 350.000 Haushalte betroffen. Und geht es mit den Teuerungen so weiter, dann droht in zwei Jahren der nächste Preissprung um elf Prozent.