Tavares: Unruhen statt günstige E-Autos in Europa

Gleichzeitig stellt der Vorstandsvorsitzende des weltweit viertgrößten Autokonzerns auf dem CAR-Symposium in Bochum ein eigenes Modell in der Preisklasse unter 25.000 Euro in Aussicht. Wo es produziert werden soll, sagt er allerdings nicht. Aktuell günstigstes E-Modell des Konzerns bei uns ist der Kleinstwagen Fiat 500 für rund 30.000 Euro. Zu Stellantis gehören außerdem unter anderem Opel, Peugeot, Fiat und Jeep.