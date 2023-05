Zoran Barisic: „Bin da nicht alleine zuständig!“

Nach dem verpassten Cup-Titel bleibt Rapid ein letztes, bescheidenes Ziel in dieser Saison - in den letzten fünf Spielen dieser Saison Platz 4 in der Meistergruppe zu verteidigen. Beginnend am Sonntag in Salzburg - nach dem 0:2 gegen Sturm ist die Euphorie wieder der Ernüchterung gewichen. „Man kann nur das Negative sehen, wenn man es so will“, gibt Trainer Zoran Barisic allerdings zu, dass er mit dem Team eine „schwere Trainingswoche“ hinter sich hat. „Doch es gibt keine Schuldzuweisungen, wichtig wird sein, dass wir jetzt erst recht zusammenstehen.“