Vertrag verlängert! Rapid Wien jubelt über „Coup“

Im Sommer 2021 war der gebürtige Ruprechtshofener (NÖ) vom tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav nach Hütteldorf gewechselt. Für Rapid absolvierte Auer bisher wettbewerbsübergreifend insgesamt 68 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor sowie fünfzehn Assists gelangen. In der laufenden Spielzeit stand der Flankenspezialist in 34 Bewerbsspielen für Grün-Weiß auf dem Feld. Im März wurde er von Teamchef Ralf Rangnick zum ersten Mal für einen Länderspiellehrgang in die A-Nationalmannschaft einberufen.