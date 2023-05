F1-Zoff: „Armselig, wie er den Mund aufreißt“

Und er legt nach! „Er hat schon viele solcher Aktionen gemacht und ist hart im Rennen, und es ist ein bisschen armselig, zu sehen, wie er seinen Mund aufreißt, obwohl es das erste Mal war, dass er etwas in dieser Hinsicht zurückbekommen hat“, attackiert Russell seinen Formel-1-Kontrahenten. Nachsatz: „Für mich war das einfach gutes, aufregendes Racing und im Grunde das einzige, was an dem Wochenende passiert war.“ Man darf gespannt sein, ob die beiden Piloten auch in Miami aneinandergeraten …