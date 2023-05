Spitalskeime: 5000 Tote jedes Jahr in Österreich

Sie zählen zu den gefährlichsten Erregern: Spitalskeime. Jährlich sterben in Österreich 4500 bis 5000 Patienten an einer bakteriellen Infektion, die sie sich in einem Krankenhaus zugezogen haben. Dabei wäre sie eigentlich einfach zu verhindern, denn die Hauptursache der Übertragung liegt in mangelnder Handhygiene ...