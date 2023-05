Neuer fliegt wieder - und glaubt an Bayern-Titel!

Ob seine Teamkameraden mit ihm statt mit Yann Sommer im Kasten in den vergangenen Wochen besser ausgeschaut hätten, im DFB-Cup sowie in der Champions League noch um den Sieg kämpfen würden? Das wird man nie erfahren - was man aber von Neuer heute erfahren durfte: „Wir haben es jetzt [...] in der eigenen Hand. Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden.“