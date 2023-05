Ilzers Aktie steigt: Was läuft mit Frankfurt?

Keine Frage: Mit dem Cup-Sieg schnellt auch die Aktie von Sturm-Trainer Christian Ilzer in die Höhe. So sehr, dass die deutschen „Sky“-Moderatoren dem Steirer ein minutenlanges Feature in den Sportnews widmen, ihn mit Eintracht Frankfurt in Verbindung bringen und gar als „einen der derzeit interessantesten Trainer“ etikettieren.