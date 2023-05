Partymodus! Jetzt geht Sturm aufs „Maximum“ los

Feiertag wird am Rathaus gefeiert

Der nächste Schritt soll am Sonntag auswärts bei der Austria erfolgen. Die Vorbereitung darauf startet Mittwoch. Bis dahin steht in Graz Feiern auf dem Programm. Am Montag ist ab 16 Uhr eine Parade im offenen Bus geplant, am Balkon des Rathauses am Hauptplatz wird der Pokal präsentiert. Müde Augen sind garantiert, rief Ilzer in Klagenfurt doch eine Partynacht aus: „Ich verlange viel von den Jungs auf dem Platz. Sie haben auch Kraft, eine richtige Party wegzustecken. Am Mittwoch wird wieder trainiert. Heute und morgen gibt es aber kein Halten.“