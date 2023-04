„Entspannter“ Glanser: „Dann packe ich die Sachen“

Allerdings fügte Glasner auch selbstbewusst an, dass es in seinen bisherigen Trainerstationen noch kaum einer seiner Nachfolger „besser gemacht hat als ich. Daher bin ich relativ zuversichtlich.“ Immer wieder war Glasner zuletzt mit einem Abgang von der Eintracht in Verbindung gebracht worden. Allerdings eher aus der Perspektive heraus, dass Europas Topklubs hinter ihm her sind. Der jetzige Spin in der Diskussion ist neu.