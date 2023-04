Qualifying in Jerez - ab 10.50 Uhr LIVE

Nach mehreren verletzungsbedingten Ausfällen in den ersten Rennen der Saison kehrt für das spanische Wochenende Enea Bastianini für den Grand Prix in Jerez zurück. Marc Marquez muss dagegen auch in dieser Woche auf seine Rückkehr verzichten. Der Spanier sagte seine Teilnahme am Heimrennen am Donnerstag ab.