Sprint-Qualifying in Baku - ab 10.30 Uhr LIVE

Eigenes Sprint-Event am Samstag

Am Samstag gibt es mit dem ersten von insgesamt sechs Sprintrennen (15.30 Uhr) in dieser Saison sowie einem eigenen Qualifying, dem sogenannten „Sprint Shootout“ (10.30 Uhr/HIER im sportkrone.at-Ticker), ein alleinstehendes Event. Die ersten acht Fahrer des Sprints erhalten wie gewohnt WM-Punkte. Verstappen, der in der WM-Wertung mit 69 Punkten vor Perez (54) und Alonso (45) führt, hatte die Mehrbelastung im F1-Kalender zuletzt stark kritisiert. Auch einige Team-Verantwortliche befürchten steigende Kosten durch mögliche Unfälle am Samstag.