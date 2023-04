Kampf gegen Hochwasser: Gütesiegel für Feuerwehr

Eine besondere Zertifizierung konnte Innenminister Gerhard Karner an Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner in Tulln überreichen. Diese ermöglicht es den blau-gelben Einsatzkräften, im Rahmen des EU-weiten Einsatzmoduls „Flood rescue using Boats“ bei Überschwemmungskatastrophen im Ausland mithelfen zu können. Voraussetzung dafür ist nämlich eine spezielle fachliche Qualifikation. „Unsere Einheiten mussten bei einer realitätsnahen Großübung und vor den strengen Augen einer internationalen Jury in Rumänien ihr Können und ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen“, erklärt Fahrafellner nicht ohne Stolz.