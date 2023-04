Gewerbeobjekte mit dem gewissen Etwas

Sie möchten einen Shop oder Pop-up Store eröffnen? Ein Büro oder eine Studiogemeinschaft gründen? Dann ist diese rund 100m² große Gewerbefläche in Neubau eine Besichtigung wert. Zur befristeten 5-jährigen Vermietung gelangt eine Gewerbefläche mit Straßeneingang in unmittelbarer Nähe von Neustiftgasse/Schottenfeldgasse im beliebten 7. Wiener Gemeindebezirk.Wer in Wien durchstarten will, wird mit dieser schmucken Immobilie mit Sicherheit eine Freude haben. Hip und stylisch von Innen und Außen - mit 3 großflächigen Räumen und einer voll ausgestatteten Küche, sowie einer einladenden Innenhof Terrasse. Die Gewerbefläche wurde als Shop, Kunstzentrum, Büro / Co Working Space genutzt und besticht durch den optimalen Zustand. Aufgrund der hohen Räume, der Straßenfront und der guten Belichtung lässt sich das Objekt als hell und ruhig beschreiben.