Dieser Rum bringt das Karibik-Feeling zu Ihnen

Rum mit einem Flair aus der Karibik - so kann man das Produkt der Gebrüder Kröger beschreiben. In Rumfässern aus Barbados, in welchen zuvor ein 1A Sherry gelagert und herangereift ist, erreicht der „PX-Cask“ dann seine fruchtig-süße Note. Das Ergebnis ist ein authentischer Tropfen mit einer leicht fruchtigen Süße, der einem die Tür in den puren Spirituosengenuss eröffnet. Gleichzeitig brilliert er durch seine geschmackliche Komplexität und sorgt auch für Begeisterung bei erfahrenen Genießern. Wie genau der „PX-Cask“ hergestellt wird und was ihn zu einem Rum zum Verlieben macht, sehen Sie in diesem Video.