Manchester City gegen Arsenal ab 21 Uhr LIVE

Lange hat Manchester City im Titelrennen der englischen Premier League nachlaufen müssen, nun setzt der Titelverteidiger zum Überholmanöver an. Die „Citizens“ haben heute im großen Schlager Arsenal zu Gast und können mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Da Stürmerstar Erling Haaland und Co. noch zwei Nachtragsspiele in der Hinterhand haben, könnte schon ein Remis in der Endabrechnung entscheidend weiterhelfen.