Thiem zum Trainereffekt: „Ich war in Komfortzone“

Gibt es gar einen Trainereffekt? „Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass es bald zu einem Ende kommen wird“, sagt Thiem zum Wechsel von Nicolas Massu zu Benjamin Ebrahimzadeh. „Weil wir einen neuen Input gebraucht haben. Es war auch ein Glück, dass ich gleich einen guten Mann gefunden habe. Wir haben lange in Estoril über mein Tennis gesprochen. Er hat mir gesagt, wie ich Tennis spielen muss, um erfolgreich sein zu können - da hab ich gemerkt, dass das was in mir anspricht. Wir haben deutlich die Trainingsintensität erhöht, das ist genau das, was ich zurzeit brauche. Da seh ich auf jeden Fall eine positive Entwicklung.“