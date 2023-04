Pure Ekstase! Reynolds feiert Aufstieg mit Wrexham

„Diese Stadt und dieser Sport gehören zu den romantischsten Dingen dieser Welt“, schrieb Reynolds am Sonntag in den sozialen Medien. Das 3:1 am vorletzten Spieltag der National League gegen den FC Boreham, das den Aufstieg perfekt machte, hatten die beiden Klub-Besitzer aus Nordamerika emotional im Stadion verfolgt. „In der Hollywood-Scheinwelt ist nicht alles Gold, was glänzt“, schrieb die „BBC“ - im kleinen Wrexham, so die Schlussfolgerung, aber eben doch.