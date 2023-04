Bayern München: Damen halten Kurs Richtung Meister

Im Gegensatz zum Männerteam haben die Frauen des FC Bayern München am Samstag den Kurs in Richtung Fußball-Meistertitel in Deutschland gehalten. ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil und Co. fertigten den SC Freiburg mit 8:2 ab und setzten sich vier Runden vor Schluss wieder einen Punkt vor Titelverteidiger VfL Wolfsburg.