„Der das geglaubt hat, lebt im Zipfelmützen-Land“

Klaus Schmidt (Altach-Trainer): „Es war heute nicht unser Tag. Die Grundtugenden für so ein Spiel in so einer Situation waren nicht da. Sowohl defensiv wie offensiv war das heute überschaubar. Aber wir haben ein Körndl gemacht, sind nach wie vor am Leben und dabei. Wir müssen uns in den nächsten Spielen aber von einer anderen Seite zeigen, wenn wir wieder gewinnen wollen. Zu Beginn der Qualirunde waren wir Letzter. Jeder, der geglaubt hat, dass wir um Platz sieben oder acht mitspielen, der lebt im Land der tausend Zipfelmützen. Es wird ein Fight bis zum Schluss.“