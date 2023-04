St. Pölten nach 2:0 über Admira vier Punkte voran

Horn ging durch Albin Gashi (7.) in Führung, die Young Violets schafften aber kurz nach der Pause die Wende. In der 50. Minute wurde Horn-Verteidiger Pascal Macher nach einem Handspiel im Strafraum ausgeschlossen, Ibrahima Drame verwertete den folgenden Elfmeter. Florian Kopp brachte die jungen Austrianer per Kopf in Führung (59.). Die Young Violets brachten den knappen Vorsprung trotz Gelb-Rot für Niels Hahn (61.) über die Zeit und gaben mit dem dritten Sieg in den jüngsten vier Runden die Rote Laterne an Steyr ab.