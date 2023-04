600 Migranten südlich der Küste Siziliens gerettet

Das Fischerboot war in Seenot geraten. Italienische Medien berichteten, dass der Einsatz etwa 170 Meilen (ca. 274 Kilometer) südlich der Küste Siziliens in maltesischen Gewässern erfolgte. Die Rettung der 600 Menschen sei durch schlechte Wetterbedingungen erschwert worden. 300 Migrantinnen und Migranten sollen in Catania an Land gebracht werden, die weiteren 300 in der Stadt Augusta. Beteiligt sind die italienische Küstenwache und die EU-Grenzschutzagentur Frontex.