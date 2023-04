Takko Fashion: Nachhaltige Mode geht günstig

Komfortable Vernetzung des On- und Offline-Einkaufs

Mit dem neuen Onlineshop vernetzt Takko Fashion das Online- und Offline-Einkaufserlebnis. So können Bestellungen an die Wunschadresse in Österreich oder an die gewünschte Filiale erfolgen. Direkt im Store lässt sich die Ware dann bezahlen. Ganz gleich, ob das Paket daheim oder in der Filiale entgegengenommen wird, lassen sich Retouren kostenlos in der Filiale zurückgeben. Dadurch entfällt ein aufwändiges Zurückschicken von Bekleidung oder Accessoires, was so manche Kundinnen und Kunden von einem Onlinekauf abhalten würde.