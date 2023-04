Köln beruft vor CAS gegen FIFA-Transfersperre

Der deutsche Fußball-Bundesligist 1. FC Köln wird wie angekündigt gegen die vom Fußball-Weltverband FIFA verhängte Transfersperre rechtlich vorgehen und Berufung einlegen. Die Unterlagen an den Sportgerichtshof CAS in Lausanne werden am Montag eingereicht, sagte Geschäftsführer Christian Keller am Samstag nach dem 1:1 im Ligaspiel gegen Mainz. Die Einspruchsfrist läuft bis Donnerstag.