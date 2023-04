Wie soll man Golfbälle auch sonst bewerben?

Die ehemalige Profi-Golferin, inzwischen PR- und Influencer-Wunderwaffe, räkelt sich in einer Badewanne. Offensichtlich gänzlich unbekleidet, bedeckt nur für den unzähligen Golfbällen in dem Behältnis. Die Bälle stammen übrigens vom Unternehmen „La Golf“ und wollen ordentlich beworben werden. Und die Strategie scheint zumindest rein quantitativ auf Social Media aufzugehen. Zur Einordnung: Die bloße Vermeldung auf Instagram, dass die neuen Bälle da sind, rief in einer Woche ganze 1.178 Likes hervor. Das Posting mit Paige Spiranac (das natürlich auch auf ihrem reichweitenstarken Kanal geteilt wurde), brachte es in vier Tagen auf 215.000 Likes. Zurecht? Machen Sie sich selbst ein Bild: