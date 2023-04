„Ich hielt mich für den besten Fahrer der Welt“

Als er zur Saison 2023 als Ersatzfahrer zu Red Bull Racing zurückkehrte, habe er durchaus an Selbstbewusstsein eingebüßt, sei sogar etwas zaghaft gewesen, als er zum ersten Mal wieder in den Simulator stieg und versuchte, herunterzuspielen, wie es laufen würde. Dennoch habe sich die Entscheidung als die richtige erwiesen, so Ricciardo, endlich säße er wieder in einem Auto, in dem er sich wohlfühle. „Nach dem ersten Tag im Simulator hatte ich den Eindruck, als sei ich wieder ziemlich voll da." Ob der Formel-1-Spaßvogel mit dem neuen Mindset eventuell wieder von großen Zielen träumen darf?