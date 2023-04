Radsport kehrt in die Salzburger Altstadt zurück

Lang, lang ist’s her, seitdem zum letzten Mal Radrennen in der Salzburger Altstadt stattgefunden haben. Mit der Einführung der „Woche des Sports“ von 7. bis 14. September feiert der Radsport sein großes Comeback. Unter dem Namen „Cyclodome Salzburg“ geht dabei am ersten Tag (Donnerstag, 7.9.) ein Altstadtkriterium über die Bühne. Der Start des Rennens erfolgt am Residenzplatz, die 650 Meter lange Strecke verläuft rund um den Dom.