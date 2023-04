Wirbel um Jubel: So rechtfertigt sich Kimmich

Direkt nach dem Schlusspfiff der mit einem 1:0 für die Gäste geendeten Partie hatte Kimmich seinen Emotionen freien Lauf gelassen: Mit geballten Fäusten jubelte er provokant in Richtung der Freiburger Fans. Zu provokant für den für die Breisgauer spielenden ÖFB-Mann Michael Gregoritsch. „Gregerl“ lief schnurstracks zu Kimmich, um ihn zur Rede zu stellen. Ein Tumult war die Folge. „Am Ende habe ich mich dazu hinreißen lassen. Ich glaube, es war jetzt nicht so schlimm. Ein bisschen drüber von mir, aber am Ende des Tages einfach Emotion“, so Kimmich zu seinem Jubel.