Favorit Linz-Steg geht in Finalserie in Führung

Die Favoritinnen von Linz-Steg sind in der „best of five“-Finalserie der Austrian Volley League (AVL) in Führung gegangen. Die Oberösterreicherinnen gewannen am Sonntag Spiel eins gegen VB NÖ Sokol/Post mit 3:0 (22,22,14). Die Serie wird am Donnerstag in Wien und am Sonntag darauf erneut in Linz fortgesetzt.