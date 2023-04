Ex-Dortmunder geadelt: „Bester Tormann der Liga“

St. Louis ist das Überraschungsteam und führt die Tabelle der Western Conference in der Major League Soccer (MLS) an. Die Neueinsteiger aus dem Bundesstaat Missouri erwischen in ihrer ersten Saison einen Traumstart. Auch dank Bürki. „Er ist ein absoluter Führungsspieler, der die jungen Spieler gerne an die Hand nimmt. Das ist wahnsinnig wichtig“, so Pfannenstiel weiter.