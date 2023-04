Celtic gewinnt packendes „Old Firm“ gegen Glasgow

Ist das die Vorentscheidung im Titelkampf gewesen? Celtic Glasgow gewinnt das berühmte „Old Firm“-Derby gegen die Rangers mit 3:2 (1:1). Der Vorsprung des Titelverteidigers an der Spitze wächst damit schon auf satte zwölf Punkte. Zwei Spiele stehen in der Liga noch für beide Mannschaften an, ehe es in die Finalrunde und um die Meisterschaft geht.